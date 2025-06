Campos do Jordão registra novo recorde de frio pelo quarto dia

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, voltou a bater recorde de temperatura baixa, na manhã deste sábado (14). Segundo dados oficiais, os termômetros chegaram a 1,2°C, registrando a menor temperatura do ano pela quarta vez consecutiva. A onda de frio que atinge parte do país já começa a perder força, mas ainda provoca quedas acentuadas nos termômetros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo dados do Inment (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima foi registrada por volta das 7h. O recorde anterior, de 1,3°C, havia sido anotado na manhã de sexta-feira (13), no mesmo horário. A cidade voltou a amanhecer coberta por geada, repetindo o cenário dos últimos dias. Os termômetros de rua chegaram -5°C.