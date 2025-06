Homem e mulher ficam feridos em acidente na Oswaldo Cruz, no Vale

Um homem de 33 anos e uma mulher de 31 anos ficaram feridos após um acidente de trânsito na Rodovia Oswaldo Cruz, nas proximidades do Posto Sete Estrelas, em Taubaté.

O acidente aconteceu por volta de 13h de sexta-feira (13) e envolveu uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta.