'Deus o receba': família e amigos dizem adeus a Ademar no Vale

Ademar Ribeiro da Costa morreu aos 91 anos, em Jacareí, nesta sexta-feira (13). Ele, que aproveitou a vida como poucos, deixará muitas saudades em amigos e familiares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O sepultamento acontece na tarde deste sábado (14), no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade. Mas, as boas lembranças e que vão ficar.