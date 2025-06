Jovem de 18 anos é decapitad@ após rejeitar idoso de 62

Uma jovem de 18 anos foi brutalmente morta após rejeitar o interesse amoroso de um idoso de 62 anos. O homem, inconformado com a recusa, cometeu o crime e fugiu logo em seguida.

O caso ocorreu no município de Trairi, no interior do Ceará, na sexta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito era frequentador da casa da vítima e, após desenvolver uma obsessão por ela, não aceitou ser rejeitado.