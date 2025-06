Foi morto a socos após filho solicitar amizade à vizinha no Face

Luis Ferraz, de 50 anos, morreu após ser brutalmente espancado por um vizinho, que se irritou com um pedido de amizade enviado pelo filho da vítima à filha dele nas redes sociais. O agressor foi preso e confessou a violência, mas disse que não pretendia matar.

O crime aconteceu em Portugal. De acordo com as investigações, a discussão começou quando Vítor Pinto acusou Ferraz e seu filho de estarem perseguindo sua filha no Facebook. A vítima tentou evitar a briga, mas tropeçou e caiu, momento em que foi atingida por vários socos na cabeça e no peito, sofrendo uma parada cardiorrespiratória no local.