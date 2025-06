VÍDEO: No Flow, Vinheteiro diz que Taubaté é um 'lugar de f3zes'

O youtuber Lord Vinheteiro, com mais de 7,7 milhões de seguidores em seu canal oficial, disse que Taubaté é um ‘lugar de fezes’. A declaração dele aconteceu em tom de piada, durante participação em um podcast no canal ‘Talk Flow’, também no YouTube.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na oportunidade, Lord falava sobre uma série de canais de podcast em que acompanha. “Gosto muito do (canal) Carne Moída, do Kleber Tanide. Cara gente boa, fui lá no podcast dele, em Taubaté. Taubaté! Que lugar de fezes para você fazer um podcast. Fui lá, longe, e provavelmente vou de novo”, disse.