Taubaté inicia descentralização de coletas de exames na segunda

Descentralização

A Prefeitura de Taubaté inicia na próxima segunda-feira (16) a descentralização da coleta de material para exames de análises clínicas.

Coleta

A cada dia da semana, um grupo de unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família) e Pamo (Posto de Atendimento Médico e Odontológico) realizará a coleta. O agendamento continua sendo via telefone ou mensagens de Whatsapp, por parte da Secretaria de Saúde.