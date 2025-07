Contra ladrões, loja Busca Busca 'lacra' sacolas em São José

De acordo com clientes, a atenção contra furtos está redobrada em São José dos Campos. Além de câmeras, há funcionários na entrada da loja, que lacram as sacolas de quem vai entrar. Na saída, funcionários também fazem a vigilância.

A nova loja Busca Busca em São José dos Campos, do empresário chinês Alex Ye, o “Chefe do Benefício”, tomou medidas extras de segurança após onda de furtos na unidade de São Paulo.

Na maior cidade do Vale do Paraíba, a loja foi pré-inaugurada no começo do mês e está instalada na garagem do Shopping Faro, em dois pavimentos, na região central de São José. O centro comercial foi alugado pelo empresário.

A abertura da loja de importados Busca Busca tem movimentado multidão de clientes no centro de São José quase que diariamente.

Alex Ye anunciou recentemente campanha para flagrar furtadores nas lojas Busca Busca. Além de expor as imagens gravadas dos ladrões no perfil do “Chefe do Benefício” no Instagram, que tem 12,8 milhões de seguidores, o empresário oferece R$ 500 em cashback para quem denunciar os criminosos.