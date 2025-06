Polícia identifica casal que fez sex0 em rua do Urbanova, em SJC

A Polícia Civil identificou o casal flagrado fazendo sexo em uma avenida do Urbanova, bairro na zona oeste de São José dos Campos.

Foram identificados um homem de 28 anos e uma mulher de 29 anos, flagrados mantendo relações sexuais ao ar livre na avenida Shishima Hifumi, na noite do dia 1º de junho. O caso foi investigado após a divulgação de imagens nas redes sociais e na imprensa. O vídeo viralizou.

