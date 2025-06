ACI celebra 90 anos com jantar comemorativo em agosto

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACI) completa, em 2025, 90 anos de história, representatividade e desenvolvimento. Para celebrar essa trajetória, a entidade realiza no próximo dia 22 de agosto, a partir das 20h, um jantar comemorativo no Clube de Campo Santa Rita, no bairro Urbanova.

O evento marca não apenas o aniversário da ACI, mas também o fortalecimento de laços com empresários, autoridades e parceiros que fizeram e fazem parte dessa jornada de quase um século. A ideia é proporcionar uma noite especial, com boa música, gastronomia de alto nível e um ambiente ideal para networking e confraternização.

A atração musical ficará por conta do saxofonista Marquinho Sax, que promete embalar a noite com um repertório sofisticado e diversificado. Já a gastronomia será assinada pelo tradicional Buffet Expresso Gourmet, que oferecerá aos convidados uma variedade de opções, incluindo ilha gastronômica, volantes quentes e frios, jantar completo, sobremesas e bebidas — alcoólicas e não alcoólicas.

Os convites já estão à venda e os valores são de R$ 200,00 para associados da ACI e R$ 250,00 para não associados. As vagas são limitadas, e os interessados podem garantir presença diretamente com Natália Braile, pelo telefone (12) 99789-8700.

Serviço:

Jantar Comemorativo – ACI 90 anos

Data: 22 de agosto de 2025

Horário: 20h00

Local: Clube de Campo Santa Rita – Av. Possidônio José de Freitas, 1000 – Urbanova – São José dos Campos

Atração: Marquinho Sax

Buffet: Expresso Gourmet

Convites:

• R$ 200,00 (associados)

• R$ 250,00 (não associados)

Informações e reservas: Natália Braile – (12) 99789-8700

Sobre a ACISJC

Fundada em 1935, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos é uma entidade civil sem fins lucrativos que representa empresas comerciais e industriais da cidade. A ACISJC tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico do município, defender os interesses da livre empresa e incentivar a integração com a comunidade.