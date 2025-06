Motoristas de ônibus aprovam estado de greve em 3 cidades do Vale

Motoristas e cobradores de ônibus aprovam estado de greve em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. A aprovação aconteceu em assembleia realizada na sede e subsedes do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, nesta sexta-feira (13). As reuniões aconteceram em dois períodos, pela manhã e à tarde.

Os motoristas, cobradores e funcionários do transporte coletivo das três cidades não aceitaram a proposta feita pelas empresas Saenz Penha, Joseense e Maringá, em São José dos Campos, JTU, em Jacareí, e TAU, em Taubaté.