Empresa é invadida por criminosos armados no Vale

A Polícia Militar foi acionada via Copom e realizou buscas na região. Durante as diligências, os agentes avistaram suspeitos em fuga e conseguiram capturar um suspeito, que foi reconhecido pela vítima graças a uma tatuagem incomum no rosto. No momento da abordagem, o suspeito portava um revólver calibre .32, contendo seis munições, sendo cinco deflagradas e uma intacta. Também foram apreendidos uma camisa e o celular da vítima, encontrado no trajeto de fuga.

Diante do risco de tentativa de fuga, os policiais utilizaram algemas. O suspeito não apresentou resistência no momento da prisão.

Na delegacia, todos os envolvidos foram ouvidos. A autoridade policial considerou haver indícios suficientes para decretar a prisão em flagrante, solicitando ainda a conversão da prisão em preventiva, por se tratar de crime cometido com arma de fogo e em concurso de pessoas.