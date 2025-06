Rivalidade! Águia x Burro fazem Clássico do Vale neste domingo

A Águia do Vale terá a estreia do técnico Marcelo Marelli e entra em campo pela primeira vez desde o dia 19 de março. Aliás, o último jogo não trás boas lembranças para a torcida, já que foi justamente contra o Taubaté, na derrota por 1 a 0 no Joaquinzão, que causou a eliminação na Série A-2 do Campeonato Paulista.

Mais que um simples jogo de abertura, o Clássico do Vale coloca muita rivalidade em campo. Os dois times estão no grupo 4, composto por seis equipes, onde os quatro primeiros se classificam para as oitavas de final, após jogos de ida e volta.

São José e Taubaté entram em campo na tarde deste domingo (15), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pelo jogo de abertura da Copa Paulista. A partida tem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Paulistão.

Por outro lado, o Taubaté, que tem a estreia do técnico Rogério Henrique, se animou justamente por eliminar o maior rival e optou por disputar a Copa Paulista. E, com um elenco formado por vários atletas rodados e experientes, quer fazer bonito.

Como mandante, o São José leva um pequeno favoritismo, mas a expectativa é de um jogo equilibrado. Em 2025, foram três jogos entre os times pela Série A-2, com vitória por 3 a 0 da Águia na primeira fase, no Martins Pereira, empate por 0 a 0 no mesmo local pelas quartas de final e vitória do Burro da Central por 1 a 0 na volta das quartas de final.

Vaga em competição nacional

São José e Taubaté têm um objetivo em comum: além do título, buscar uma vaga em competições nacionais em 2026. Isso porque o campeão tem o direito de escolher entre a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E o vice fica com a outra vaga.