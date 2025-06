Meninas da Águia visitam o Botafogo e tenta evitar rebaixamento

O São José visita o Botafogo na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Nilton Santos, o ‘Engenhão’, no Rio de Janeiro, pela última rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

No entanto, as Meninas da Águia, sob comando do técnico Adilson Galdino, têm uma missão ingrata pela frente: evitar um inédito e vexatório rebaixamento para a Série A-3 do ano que vem no Brasileiro.