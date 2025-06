Menina de apenas 9 anos é achada morta pela mãe dentro de casa

Uma criança de apenas 9 anos foi esfaqueada e morta dentro de casa na tarde da última quinta-feira (12), em Barueri (SP). O corpo, com perfurações no peito e no tórax, foi encontrado pela mãe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a família, a menina havia passado o dia sozinha e foi achada morta por volta das 17h. O irmão mais velho teria ido para Sorocaba e a mãe estaria trabalhando. O caso foi registrado como homicídio.