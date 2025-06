Cantoras Kell Smith e Ana Vilela são atrações em shows no Vale

Seu álbum de estreia e singles como "Promete" e "Tanta Gente" refletem sua capacidade de tocar o coração das pessoas e fazer reflexões importantes sobre a sociedade. Ana também se destaca por seu ativismo em prol diversidade e seu envolvimento nas redes sociais, onde se conecta com milhões de fãs.

Em Jacareí, a tradicional Feira dos Trilhos terá mais uma edição no sábado, das 10h às 15h, com diversas opções de gastronomia, artesanato e atividades recreativas para as crianças, além de shows ao vivo. A entrada é franca e o evento acontece no Pátio dos Trilhos.

Taubaté terá o ‘Happy Day Circus – O Circo do Bananinha’, trazendo diversão e alegria para as crianças com apresentações de tirar o fôlego. A partir de sábado, no estacionamento do Taubaté Shopping, você pode aproveitar o melhor que o circo pode oferecer.