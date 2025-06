Clássico do Vale: Águia e Burro farão 4º confronto do ano

Neste final de semana, São José e Taubaté vão para o quarto Clássico do Vale em 2025. Desta vez, será o primeiro pela Copa Paulista, já que os três anteriores foram pela Série A-2 do Campeonato Paulista.

Na prática, os dois times estão empatados, com uma vitória para cada lado e um empate. No entanto, a vitória taubateana foi mais decisiva, já que o Burro da Central eliminou a Águia do Vale nas quartas de final da A-2.