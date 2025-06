Será que seu estilo é definido pelo algoritmo?

Entendo, adoro ver minhas clientes ousando, saindo da caixinha, mas me fez pensar nessa dinâmica que vivemos atualmente onde nossas buscas por referencias (de moda, política, saúde, pensamento e tantas outras) e o aumento de repertorio é muitas vezes refém de um algoritmo. Esse pequeno episódio com minha cliente ilustra isso: o quanto nossos desejos visuais, nosso guarda-roupa e até nossa percepção de estilo estão sendo moldados por algoritmos, inclusive fazendo o “sou tão básica” ser um problema diagnosticado por tantas mulheres.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Outro dia, conversando com uma cliente, ela me contou que comprou uma determinada bota porque "tava todo mundo usando no Instagram". Quando perguntei se ela se sentia bem com aquilo, ela hesitou. “Acho que sim...quer dizer, achei bonito na fulana e resolvi arriscar, entende?”

Somos bombardeados, diariamente, por um mar de imagens e informações. Influencers, marcas, tutoriais, tendências. Isso além de ser extremamente desgastante, molda nossos padrões, afinal o que vemos com frequência, passamos a considerar bonito/correto, o famoso processo de “adaptação visual”. O que é reforçado em nossa bolha, passa a parecer certo. Mas será que esse processo, de forma sutil, quase imperceptível, não faz com que nos afastemos do que genuinamente gostamos e acreditamos - e nos aproximando daquilo que parece estar“funcionando bem”?

Vamos de um exemplo bem simples: costumo explicar para minhas clientes e alunas observarem a evolução do animal print na moda. Antigamente associávamos a estampa a um estilo mais “perua de ser” – depois de tanta presença (na moda e na decoração), essa percepção caiu por terra e hoje há quem diga que o animal print é uma estampa básica – ok, não tão básica, mas corriqueira que não carrega mais o estereótipo da “peruice”.

É importante entendermos o impacto do algoritmo nisso e consequentemente no nosso estilo. Quem me acompanha já entendeu (assim espero!) que seu estilo é muito mais do que uma tendência ou uma estética “do momento”. Ele é feito de referências, histórias vividas, memórias, preferências pessoais, emoções e sobretudo, intenções. Quando você se veste com consciência, se pergunta: “o que quero comunicar hoje com essa imagem?”, tudo muda.