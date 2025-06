Lembra dela? Por onde anda a atriz Cibele Larrama, de 'A Viagem'

A atriz Cibele Larrama, 52 anos, que se destacou em novelas dos anos 1990, está afastada da televisão desde 2014. Seu último trabalho foi uma breve participação na série "Milagres de Jesus", da Record. O afastamento se deu após um acidente durante as gravações da minissérie “Rei Davi”.

O episódio aconteceu em 2012, em um estúdio da Record, no Rio de Janeiro. Cibele interpretava a bruxa Allat quando uma explosão durante uma cena provocou queimaduras em seus ombros e parte do cabelo. A maquiagem pesada da personagem ajudou a proteger o rosto, mas a atriz precisou de atendimento médico e passou por cirurgia plástica nas costas para amenizar as marcas.