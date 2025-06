Chefão do tráfico é executado no carro; filho de 2 anos sai ileso

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem de 39 anos foi morto a tiros enquanto dirigia, na noite de quarta-feira (11/6). O filho dele, de apenas dois anos, foi encontrado ileso, deitado sobre o corpo do pai dentro do veículo.

A vítima dirigia um Fiat Uno que acabou colidindo com uma placa na entrada do Anel Rodoviário. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem já sem vida, caído no banco do passageiro com várias perfurações de bala. A criança estava sobre o corpo e não sofreu ferimentos.

De acordo com a PM, o homem tinha uma longa ficha criminal, com passagens por homicídio, e era apontado como um dos líderes da organização criminosa Cinco de Julho, que atua na região do bairro Primeiro de Maio.