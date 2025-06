Polícia apreende arma apreende em operação no Vale

Uma carabina calibre .38, municiada com cinco cartuchos intactos, foi apreendida pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um sítio localizado na Estrada Municipal da Pedra Mármore, no bairro Marmelo, em Campos do Jordão.

O armamento foi encaminhado à delegacia e apreendido formalmente. O caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O investigado identificado no boletim é Francisco Eduardo Muniz. O inquérito seguirá sob apreciação do delegado titular.