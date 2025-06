‘Meu irmão, sempre te amarei’: Camila se despede de Thiago

Com apenas 33 anos, Thiago da Silva Machado morreu nesta última quarta-feira (11), em Jacareí. E o sepultamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), no Cemitério Jardim da Paz.

Jovem, alegre e cheio de vida, deixou todos os amigos e familiares abalados e sem reação. Nas redes sociais, os relatos de tristeza, mas também de gratidão, eram muitos. “Meu irmão, para sempre te amarei”, escreveu a irmã Camila Machado, em sua conta no Facebook.