Família de ex de Mariana deve ser ouvida pela polícia de Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“A família também pode ser ouvida porque chegaram novos áudios que apontam que a mãe dele poderia estar sabendo que ela estava morta, a irmã também. Parece que ele [Luiz Felipe] estava arrumando o buraco, mexendo nesse buraco há dias, todo mundo sabia, todo mundo, a família pode ser cúmplice. Porque ninguém se manifestou [para evitar a morte dela]?”, questiona Gabriela Costa, irmã de Mariana.

Mariana foi vista pela última vez em um bar localizado na cidade de Taubaté, por volta das 21h do último domingo (8). Ela informou à mãe e à irmã que estava no local e teria tido um desentendimento com Luiz Felipe, o que culminou no seu desaparecimento. Ela prometeu retornar para sua residência, mas não apareceu.

Na manhã de segunda (9), os familiares de Mariana registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento, o que deu início à investigação. Durante a apuração, os policiais conseguiram rastrear o trajeto do carro de Luiz Felipe.