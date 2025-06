Justiça bloqueia R$ 3 milhões de emenda pix para Monteiro Lobato

A administração municipal recebeu a quantia nessa modalidade em dezembro de 2024. A decisão liminar pelo congelamento do valor se deve ao descumprimento de regras que asseguram a transparência e a rastreabilidade dos gastos, e ocorreu a pedido do MPF (Ministério Público Federal).

A Justiça Federal bloqueou R$ 3 milhões transferidos à Prefeitura de Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba, por meio de emenda parlamentar individual impositiva sem finalidade definida, a chamada emenda pix.

A medida deve vigorar até que a prefeitura preste informações detalhadas sobre a destinação não só dos recursos recebidos no ano passado, mas também daqueles oriundos de outra emenda pix, de R$ 1,5 milhão, repassada ao município em 2023.

Para isso, os gestores municipais terão que registrar os planos de trabalho detalhados sobre o uso das quantias e fazer a prestação de contas completa das despesas já efetuadas na plataforma do governo federal, que concentra os dados de transferências federais a estados, municípios, consórcios públicos e entidades privadas.

Além disso, a prefeitura só poderá ter acesso novamente ao saldo após incluir as informações pertinentes no Portal Nacional de Contratações Públicas e disponibilizar os dados sobre os recursos no Portal da Transparência de Monteiro Lobato. Essa medida busca possibilitar que a população do município também acompanhe a aplicação das quantias e fiscalize a regularidade das despesas.