‘Rapaz de ouro’: Thiago Machado morre no Vale aos 33 anos

Morreu aos 33 anos, na quarta-feira (11), Thiago da Silva Machado, de Jacareí. A causa da morte teria sido em decorrência de um câncer no pulmão, segundo familiares.

O corpo de Thiago foi velado no Campo das Oliveiras, no centro de Jacareí, e será sepultado nesta quinta-feira (12), a partir das 15h, no Cemitério Jardim da Paz.