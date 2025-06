Editor cria vídeo com IA da lenda do Diabo com pés de bode em SJC

Quando o relógio marcou meia-noite, ouviu-se um grito alto na danceteria: o homem havia pisado no pé de uma companheira de dança, que olhou para baixo e viu pernas peludas e pés de bode. Um cheiro de enxofre começou a exalar na danceteria e o pavor tomou conta das mulheres.

O homem com pés de bode correu para o banheiro e foi seguido por seguranças, que encontraram apenas as roupas no local. Ele havia desaparecido.

Dizem que a mulher pisada por ele teve os dedos do pé amputados, outra entrou em coma e uma terceira ficou paraplégica. As que foram tocadas pelo homem acordaram com queimaduras pelo corpo.