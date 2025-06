Embraer prevê mercado de R$ 3,7 trilhões em aeronaves por 20 anos

A Embraer publicou nesta quinta-feira (11) suas perspectivas de mercado (Market Outlook 2025), documento com a previsão anual estimada para entregas de aeronaves comerciais na categoria de até 150 assentos nos próximos 20 anos. O relatório foi divulgado antes do Paris Air Show, que acontece na próxima semana.

A estimativa é de demanda para 10.500 pedidos de novos jatos e turboélices até 2044. O valor de mercado de todas as novas aeronaves é estimado em US$ 680 bilhões – R$ 3,76 trilhões na atual cotação do dólar.