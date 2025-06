Homem é arremessado a 120m e morre atropelado na Dutra, em SJC

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

Um homem morreu atropelado na rotatória da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O corpo da vítima foi arremessado a 120 metros de distância, sendo que seu pé foi encontrado no viaduto. O grave atropelamento aconteceu por volta de 22h20 de quarta-feira (11), na altura do km 151 da Dutra, no sentido São Paulo.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, a vítima foi atingida por um veículo não identificado e morreu no local.

A violência do impacto foi tão grande que o pé da vítima foi localizado em cima do viaduto e o restante do corpo lançado a mais de 100 metros adiante, caído em uma das faixas da via expressa.

A equipe da Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local, acompanhada por policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais), sob determinação do delegado plantonista.