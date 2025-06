Sabores da Montanha em Campos do Jordão

A edição jordanense do festival, que se estende até 27 de julho, tem coorganização do Grupo Cozinha da Mantiqueira — uma respeitada associação local que reúne restaurantes, bares, cervejarias e chocolatarias comprometidos com a valorização da culinária serrana. A iniciativa reforça o compromisso com a identidade gastronômica local, convidando o público a descobrir sabores únicos em meio ao inverno na montanha.

A partir de 18 de junho, Campos do Jordão será palco da 3ª edição do Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que percorre diversos destinos de inverno nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A proposta do evento é valorizar a diversidade e a autenticidade da gastronomia regional, destacando ingredientes nativos e tradições culinárias que caracterizam a Serra da Mantiqueira.

As inscrições para estabelecimentos interessados seguem abertas até 8 de junho. Restaurantes, pizzarias, cafeterias, cervejarias, bistrôs, docerias, vinícolas, padarias, produtores artesanais e outros empreendimentos gastronômicos da região podem participar, apresentando pratos que expressem o sabor e o espírito da Mantiqueira. A ficha de inscrição está disponível no site oficial do evento.

Além de promover experiências gastronômicas diferenciadas, o festival será uma excelente opção de entretenimento e descoberta durante as férias de julho, tanto para moradores quanto para turistas. Campos do Jordão foi escolhida como cidade-símbolo do circuito por seu protagonismo na cena gastronômica regional.

Durante o evento, será possível conhecer os pratos participantes por meio do site oficial, que trará fotos, descrições detalhadas, ingredientes, endereço dos estabelecimentos e redes sociais. A transparência na divulgação reforça a conexão entre público e produto, estimulando o consumo consciente e a valorização dos saberes locais.

O Festival Sabores da Montanha conta com apoio institucional da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão, do Convention & Visitors Bureau da cidade e região, da Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão, da ASTUR (Associação de Turismo de Socorro), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, entre outros parceiros da iniciativa privada e da mídia especializada.