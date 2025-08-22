Taubaté: Havan da Eletro não terá ‘Estatua da Liberdade’; veja

Um dos símbolos da rede de lojas Havan, a ‘Estatua da Liberdade’, presente na frente de diversas unidades, não vai compor o cenário da nova unidade da Taubaté. A revelação foi feita pela empresa à reportagem de OVALE. Assim como a primeira unidade, a segunda não vai contatar com o monumento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A nova Havan ficará instalada na Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no centro de Taubaté. O local já está em obras.