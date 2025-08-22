Taubaté: Havan da Eletro não terá ‘Estatua da Liberdade’; veja

Um dos símbolos da rede de lojas Havan, a ‘Estatua da Liberdade’, presente na frente de diversas unidades, não vai compor o cenário da nova unidade da Taubaté. A revelação foi feita pela empresa à reportagem de OVALE. Assim como a primeira unidade, a segunda não vai contatar com o monumento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A nova Havan ficará instalada na Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no centro de Taubaté. O local já está em obras.
De acordo com a empresa, pelo menos 200 vagas de emprego já estão abertas no site oficial. São oportunidades para diversos setores e os dados podem ser preenchidos de forma digital.
A obra deve atingir cerca de seis mil metros quadrados e o investimento total para erguer a estrutura está na ordem de R$ 45 milhões. A inauguração já tem data prevista: 25 de outubro.
Serão mais de 350 mil itens e diversos setores, como ferramentas, iluminação, produtos automotivos, bazar, tapetes, cortinas, decoração, utilidades domésticas, cama, mesa e banho, moda (feminino, masculino, infantil, pijamas, moda íntima).