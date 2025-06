Paula Dal Belo lança livro Pequenos Negócios Lucrativos

Na última quarta-feira, a empresária Paula Dal Belo lançou seu livro Pequenos Negócios Lucrativos na Livrarias Curitiba, em um evento leve, inspirador e cheio de conexões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com 20 anos de empreendedorismo em São José dos Campos, Paula é fundadora da Lidérica, uma comunidade que apoia mulheres empreendedoras por meio de encontros, mentorias, formações e uma rede de fortalecimento que une fé, estratégia e propósito.