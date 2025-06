JADERALMEIDA e PLAENGE recebem jantares do Chef Decor

A 8ª edição do Chef Decor, concurso que promove um encontro criativo entre gastronomia, arquitetura e design, tem como sede espaços que valorizam o talento e a troca entre profissionais da área. Os jantares sob avaliação de jurados são realizados em ambientes que traduzem sofisticação e identidade: a flagship JADERALMEIDA e acentral de vendas da PLAENGE.

Receber o Chef Decor tem sido motivo de orgulho para os anfitriões, que acreditam na importância de estar ao lado de profissionais que influenciam diretamente nas escolhas e experiências dos clientes. Para aPLAENGE e a JADERALMEIDA, é um prazer acolher arquitetos e designers de interiores em momentos de celebração, inspiração e conexão — valores que também fazem parte do cotidiano das marcas.