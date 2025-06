Após 2 anos, Taubaté dará ultimato à CSN sobre vinda ao município

Ultimato

A Prefeitura de Taubaté deve dar um ultimato para que a empresa Prada, que pertence ao Grupo CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), apresente novo cronograma de instalação no município. A informação foi prestada à Câmara pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

Requerimento

No requerimento, Isaac ressaltou que em março de 2023 a CSN anunciou que instalaria uma planta da Prada na antiga área da Ford, com previsão de gerar 1.000 empregos diretos e investimento de mais de R$ 60 milhões. Em troca, a empresa recebeu redução da alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) por 15 anos. No entanto, passados mais de dois anos, isso não saiu o papel.