Ultramaratonista de Taubaté encara maior desafio do mundo nos EUA

Aos 58 anos, o ultramaratonista Henrique Lobo, morador de Taubaté (SP), foi selecionado para um feito inédito: será o primeiro atleta do Vale do Paraíba a participar da Badwater 135 Ultramarathon, considerada a prova mais difícil do planeta. A competição será realizada entre os dias 7 e 9 de julho de 2025, no deserto do Vale da Morte, na Califórnia (EUA), onde as temperaturas podem ultrapassar os 50°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O percurso exige resistência extrema: são 217 quilômetros de corrida, saindo do Badwater Basin – ponto mais baixo dos Estados Unidos, a 85 metros abaixo do nível do mar – com chegada no Whitney Portal, a 2.530 metros de altitude. O desafio impõe não apenas limites físicos, mas também mentais, sendo um dos maiores testes de superação no universo das ultramaratonas.