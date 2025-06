Senac oferece bolsas de estudo gratuitas para cursos de idiomas

O Senac Taubaté lançou em 2025 uma iniciativa que disponibiliza 200 bolsas de estudo 100% gratuitas para cursos de Inglês, Espanhol e Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com um total de 245 vagas previstas para o ano, sendo 116 para Inglês, 117 para Espanhol e 12 para Libras, a ação visa ampliar as oportunidades de crescimento profissional e social para pessoas de todas as idades.