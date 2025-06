Taubaté perde para o Avaí Kindermann e dá adeus à Copa do Brasil

Em uma disputa em jogo único, o time da região está eliminado logo no primeiro confronto. E as catarinenses seguem na competição nacional.

O Taubaté perdeu por 2 a 0 para o Avaí Kindermann na tarde desta quarta-feira (11), em jogo realizado no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Esse jogo, da segunda fase da Copa do Brasil Feminina, marcou também a estreia das taubatenas neste torneio.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Arismar Junior volta as atenções para o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2. No sábado (14), as Guerreiras Alviazul voltam a jogar contra as catarinenses, a partir das 15h, em jogo que vale vaga para a segunda fase do torneio.

Nesta quarta, as taubateanas tiveram dificuldades e viram o tradicional clube catarinense abrir o placar aos 41min com Nayara Couto, que recebeu cruzamento da esquerda, desviou e a bola ainda bateu na trave antes de entrar: 1 a 0.

No segundo tempo, o Taubaté até melhorou, teve chances de empatar, mas não conseguiu. E, ainda, aos 36min, Kaila Gomes recebeu na esquerda e finalizou, para ampliar o placar: 2 a 0.