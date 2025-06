São José vence Ypiranga nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O São José se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil Feminina ao vencer, nos pênaltis, o Ypiranga-AP na tarde desta quarta-feira (12), no Centro Esportivo João do Pulo, em São José dos Campos. No tempo normal, houve empate por 2 a 2. Nas penalidades, fez 4 a 2.

A equipe da região, comandada pelo técnico Adilson Galdino, estreou já na segunda fase porque disputa a Série A-2 do Campeonato Brasileiro. Inclusive, as Meninas da Águia já foram bicampeães, em 2012 e 2013.