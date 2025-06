Assassinada no Vale, Mariana Costa é sepultada em caixão lacrado

Vítima de feminicídio, Mariana da Costa Nascimento, 28 anos, será enterrada em Taubaté na tarde desta quarta-feira (11), com o caixão lacrado. O sepultamento está marcado para as 15h, no Velório e Crematório São Benedito.

Mariana foi morta e teve o corpo enterrado em área na zona rural de Taubaté. Ela estava desaparecida desde o último domingo (8). Ela foi assassinada dias depois de completar 28 anos de idade, em 6 de junho.