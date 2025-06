AGORA: Farma Conde anuncia fim da parceria com São José Basket

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Farma Conde anunciou na manhã desta quarta-feira (11) o encerramento da parceria com o São José Basket. Durante a última temporada, a rede de farmácias foi a patrocinadora máster do clube, que foi vice-campeão paulista e que chegou às oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil).

"A saída do patrocínio do grupo ao basquete não significa um afastamento completo: a Farma Conde Arena continuará a disponibilizar o espaço para que o time possa realizar seus jogos no local, e também manterá a parceria com a equipe, com a manutenção de repasse de parte da arrecadação de bilheteria dos jogos sendo revertida para a equipe, como ocorreu na temporada anterior, onde a Farma Conde Arena contribuiu significativamente com as receitas financeiras da equipe", afirma Roberto Couto, diretor da Farma Conde Arena, em nota.

Porém, o São José irá disputar normalmente a próxima temporada, pois, até renovou contrato com o técnico Régis Marrelli. E, nas próximas semanas, também deverá anunciar os primeiros reforços para o Campeonato Paulista, que começa no segundo semestre.

Nota do São José