TCE mantém parecer desfavorável às contas de 2022 de Saud

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) negou recurso do ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP) e manteve o parecer desfavorável às contas de 2022 do município.

O recurso foi analisado na sessão de 21 de maio do Tribunal Pleno, que é composto por sete conselheiros, mas a decisão foi publicada apenas essa semana.