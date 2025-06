MP identifica falha e recomenda mudança em licitações de Taubaté

Na recomendação, expedida no fim de abril, a Promotoria ressaltou que "a omissão na adoção das medidas recomendadas" poderia "implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para atender a recomendação, o prefeito Sérgio Victor (Novo) determinou, por meio de uma portaria de 30 de maio, que a Secretaria de Administração expedisse uma ordem interna sobre a "devida instrução dos processos licitatórios".

Falhas.

Segundo a legislação federal, o valor estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. E, para chegar a esse valor, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: consulta ao banco de preços do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas); análise de preços praticados em contratações similares feitas até um ano antes pela administração pública; utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada; pesquisa direta com no mínimo três fornecedores; e pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

Na recomendação, o MP identificou um processo licitatório da Prefeitura de Taubaté em que "o preço da contratação foi estimado exclusivamente com base na pesquisa direta com fornecedores, sem efetiva consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas e sem a utilização de outros parâmetros" - o caso em questão foi a contratação da empresa que ficou responsável pela elaboração do Plano Municipal de Cultura; o contrato foi firmado em julho de 2024, ainda no governo do ex-prefeito José Saud (PP), por R$ 58,5 mil, com dispensa de licitação.