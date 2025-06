Taubaté: projeto que libera realização de rodeio avança na Câmara

Em um intervalo de menos de seis horas, o projeto que prevê a liberação de rodeios em Taubaté avançou em duas comissões permanentes da Câmara de Taubaté e poderá ser votado em plenário já na próxima semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No fim da manhã dessa terça-feira (10), os três vereadores da Comissão de Justiça e Redação - Dentinho (PP), Alberto Barreto (PRD) e Vivi da Rádio (Republicanos) - se manifestaram a favor da tramitação do projeto. Pelo Regimento Interno, caso essa comissão tivesse maioria contra a proposta, a mesma seria arquivada automaticamente.