Cão farejador do Baep localiza mais de 8 kg de drogas em São José

Equipe do Canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com auxílio de um cão farejador, encontrou e apreendeu mais de 8 quilos de drogas em São José dos Campos.

A ocorrência deu-se na noite de terça-feira (10), por volta das 21h, pelo bairro Jardim Santa Inês 2 , na rua Domingos Macedo de Custódio.