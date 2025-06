Família de Mariana diz que ex-namorado premeditou crime no Vale

Investigação.

A investigação começou após o registro do desaparecimento da vítima, feito pela irmã dela, Gabriela Costa, no dia 9 de junho. Mariana havia saído no domingo (8) com Luiz Felipe, com quem mantinha um relacionamento conturbado.

Segundo familiares, ela chegou a informar, por mensagem, que estava com o ex e retornaria para casa no dia seguinte. No entanto, após um desentendimento entre o casal, Mariana não voltou para casa e não atendeu mais as ligações.

O caso ganhou urgência após os investigadores confirmarem que a jovem já havia denunciado Luiz Felipe por perseguição, em abril deste ano. Ela possuía uma medida protetiva em vigor contra ele, deferida judicialmente.