Após usar cocaína, filho espanca e tenta estupr@r a própria mãe

Um homem foi preso após agredir e tentar estuprar a própria mãe, de 59 anos, na madrugada desta última quarta-feira (11), em Contagem (MG).

O filho, de 35 anos, afirmou que tinha usado cocaína e não se lembrava de nada. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A mãe teve o rosto desfigurado e dentes quebrados, tendo sido socorrida em estado grave.