Motociclista fica ferido em acidente com carro em Caraguatatuba

Um motociclista de 24 anos ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 8h50, na avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Poiares, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi a clonada e verificou no local que a colisão envolveu um carro e uma motocicleta.