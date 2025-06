Colisão de carro e bicicleta derruba poste e deixa dois feridos

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (11), às 7h40, na rua Rio Branco, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. Duas pessoas ficaram feridas.

A equipe do Corpo de Bombeiros informou que foi acionada para colisão que envolveu um automóvel e uma bicicleta. O acidente terminou com o carro atingindo um poste de iluminação, que acabou caindo e obstruindo parte da via.