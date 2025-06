Motociclista é perseguido, atira contra PM e morre em confronto

Um motociclista não obedeceu à ordem de parada da Polícia Militar, foi perseguido e atirou contra os policiais, sendo morto em confronto na cidade de Caçapava, no final da noite de terça-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ocorrência começou quando policiais militares desconfiaram de uma motocicleta sem placa transitando pela avenida Marechal Castelo Branco, na Vila Nossa Senhora das Graças.