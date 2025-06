VÍDEO: Ex matou e enterrou corpo de Mari em Taubaté, diz família

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo estava enterrado em um terreno na rua Marianna Aparecida do Norte da Silva, na Fazenda Canta Galo. Investigadores da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté identificaram Luiz Felipe da Silva de Moura, 32 anos, como ex-companheiro da vítima e principal suspeito do assassinato. Ele foi preso e confessou o crime.

De acordo com a Deic, o corpo de Mariana estava enterrado em local de difícil acesso, exigindo várias horas de escavação com apoio do Corpo de Bombeiros. Os pertences da vítima foram localizados na beira do rio Una, como as botas de Mariana.

Investigação.

A investigação começou após o registro do desaparecimento da vítima, feito pela irmã dela, Gabriela Costa, no dia 9 de junho. Mariana havia saído no domingo (8) com Luiz Felipe, com quem mantinha um relacionamento conturbado.