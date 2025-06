Clássico do Vale: Taubaté inicia vendas para torcida visitante

Os torcedores do Taubaté que desejam acompanhar o Clássico do Vale contra o São José pela Copa Paulista já podem garantir seus ingressos. As vendas tiveram início nesta quarta-feira (10), a partir das 14h, na Loja do Burro, localizada no Via Vale Shopping. Os bilhetes estarão disponíveis até às 16h do próximo sábado (14), véspera da partida.

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente com cartão de débito ou crédito, não sendo aceitos pagamentos em dinheiro. O jogo será disputado no domingo (15), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.